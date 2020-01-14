Глава МИД Ирана прибыл в Нью-Дели

Ранее в понедельник индийские СМИ сообщили, что иранский МИД примет участие в пятой международной конференции "Диалог Райсина 2020", которая состоится в индийской столице 14-16 января.

Помимо премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, который является основным докладчиком на конференции, в мероприятии примут участие министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, глава МИД Ирана Джавад Зариф, глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров, а также министры иностранных дел Марокко, Мальдивских Островов, Бутана, Австралии, Южной Африки, Чехии, Дании, Эстонии и Узбекистана.

Ожидается, что Зариф выступит с речью на ежегодной международной политологической конференции "Диалог Райсина", и проведет ряд двусторонних встреч.

Напомним, что глава иранской дипломатии в 2019 году принял участие в четвертой международной конференции "Диалог Райсина". Тема диалога конференции в этом году стала – “Переустройство мира: новая геометрия; динамичное партнерство; неопределенные результаты".

Дискуссии были направлены на решение вопросов, возникающих в результате происходящих глобальных преобразований и изменений в мировом порядке, вызванных уникальными лидерами, инновационными партнерствами и новыми технологиями.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409