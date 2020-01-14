Иран прокомментировал запуск механизма разрешения споров по ядерной сделке

"Действия европейской тройки по запуске механизма разрешения споров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) являются слабым и пассивным шагом. Механизм разрешения споров в рамках ядерной сделки был запущен Ираном, когда министр иностранных дел Ирана (Мохаммад Джавад Зариф) больше года назад направил официальные письма координатору совместной комиссии, поэтому сейчас ни с точки зрения процесса, ни с практической точки зрения ничего нового не произошло", заявил Мусави, следует из сообщения, опубликованного на сайте иранкского МИД.

"Еще раз для всех, а особенно для трех европейских государств-участников ядерной сделки, объясняем, что любые деструктивные меры, предательство и недоброжелательные действия получат соответствующий решительный ответ", подчеркнул Мусави.

При этом Мусави подчеркнул, что Тегеран, как и раньше, полностью готов к любого рода доброй воле и позитивным усилиям по спасению этого международного соглашения и поддержит любую конструктивную инициативу на этом направлении.

Напомним, что 13 января Франция, Великобритания и ФРГ объявили о запуске механизма разрешения споров по СВПД из-за отказа Ирана выполнять часть обязательств в рамках соглашения.

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