Товарооборот между Ираном и Азербайджаном увеличился на 30%

"Азербайджан совместно с Ираном и Россией ведет работы по развитию транспортного коридора Север-Юг — строятся автомобильные и железные дороги. Азербайджан на своей территории завершил или завершает большую часть работ. В текущем году планируется начать строительство автомобильного моста на границе Азербайджана и Ирана. Думаю, что строительного этого моста завершится в следующем году", сказал Мустафаев, выступая на совещании с участием президента страны Ильхама Алиева по итогам 2019 года.

Напомним, что ранее Государственный таможенный комитет Азербайджана сообщил, что в январе-октябре 2019 года объем торгового оборота между Азербайджаном и Ираном составил 422 млн. и 688 тыс. долларов, что на 99 млн. и 239 тыс. долларов или на 30,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Таким образом, за первые 10 месяцев 2019 года объем экспорта из Азербайджана в Иран составил 30 млн. и 999 тыс. долларов, что на 8 млн. и 705 тыс. долларов или на 39% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Кроме того, импорта из Ирана составил 360 млн. и 534 тыс. долларов, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года этот показатель увеличился на 81 млн. и 829 тыс. долларов или на 29,3%.

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