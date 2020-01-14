Рухани призвал народов региона изгнать агрессоров из региона

«Исламская Республика Иран стремится к развитию укреплению отношений и взаимодействий между Тегераном и Дамаском больше, чем раньше», заявил Рухани на встрече с премьер-министром Сирии Имадом Хамисом в Тегеране.

«Народы региона должны торопятся, чтобы положить конец военному присутствию США в регионе», отметил Рухани, заявив, что Иран всегда поддерживает народов, стоящие перед высокомерием.

Он также подчеркнул необходимость ускорения реализации двусторонних соглашений.

Хамис на этой встрече поблагодарил за поддержки иранских братьев, призвав к расширению двусторонних экономических и торговых отношений.

«Иран - наш первый приоритет для восстановления Сирии», отметил он, пригласив иранских компаний частного сектора присутствовать в Сирии.

Премьер-министр Сирии Имад Хамис в воскресенье во главе высокопоставленной политической делегации прибыл с визитом в Тегеран. Ранее он встретился с первым вице-президентом, главой ВСНБ, спикером парламента и главнокомандующим КСИР Ирана.

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