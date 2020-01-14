14 янв. 2020 г., 14:34
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Эксперты ИКАО отправятся в Иран для расследования крушения украинского самолета под Тегераном

Эксперты ИКАО отправятся в Иран для расследования крушения украинского самолета под Тегераном

Тегеран, 14 января, ИРНА - Международная организация гражданской авиации (ИКАО) сообщила, что она направит своих экспертов в Иран для участия в расследовании авиакатастрофы под Тегераном.

Как сообщает DW, эксперты ИКАО в Канаде присоединяются к экспертам из Украины и американской компании Boeing.
Как правило, ИКАО непосредственно не участвует в расследовании, а играет роль советника.
ИКАО – специализированное учреждение ООН, устанавливающее международные нормы гражданской авиации и координирующее её развитие с целью повышения безопасности и эффективности
Иран пригласил ИКАО, как международный наблюдатель направить своих экспертов для расследования причин крушения украинского самолета.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" 8 января потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа. 
Он отметил, что политические и консульские миссии Исламской Республики Иран следят за потребностями семей погибших.
В субботу генеральный штаб Вооруженных сил Ирана сообщил, что украинский самолет, потерпевший крушение в среду под Тегераном, был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО. В заявлении говорится, что военные приняли самолет за вражескую цель, ожидая возможных нападений со стороны США.

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