Иностранные компании приняли участие в Международной архитектурной выставке в Тегеране

Сегодня, во вторник, 10-я Международная архитектурная выставка интерьера и современного дома (MADEX) объединила 112 отечественных компаний и восемь иностранных из Германии, Южной Кореи, Италии, Бельгии, Франции и Китая.

Эта выставка представляет собой сочетание науки, искусства и промышленности, где, помимо частных компаний, некоторые правительственные учреждения также демонстрируют свои возможности в различных областях архитектурного дизайна, дизайна интерьера и консалтинга, а также новейшие достижения и разработки в области нанотехнологий и биотехнологий.

Также на выставке представлены все виды сборных домов, освещение и смартизация, новейшие технологии, уличная мебель и оборудование, оборудование для внутренней отделки, всевозможные шторы, обои, декоративные покрытия, декоративные аксессуары, мебель для спорта и отдыха, системы дистанционного управления, системы безопасности зданий.

10-я Международная выставка современного дома, архитектуры интерьера и декорации приходит на выставочном комплексе в Тегеране.

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