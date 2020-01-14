Новый посол Ирана вручил верительные грамоты президенту Туркменистана

Голам Аббас Арбабхалис на встрече с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым вручил ему верительные грамоты.

Во встрече также принял участие министр иностранных дел Туркменистана и были изучены важные двусторонние, региональные и международные вопросы.

Чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Туркменистане во вторник, 7 января официально начал свою миссию в республике Туркменистан, сменив на должности посла Ирана Мохаммада Ахмади, представлявшего интересы своей страны с 2016 года.

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