14 янв. 2020 г., 14:24
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News Code: 83633890
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Новый посол Ирана вручил верительные грамоты президенту Туркменистана

Новый посол Ирана вручил верительные грамоты президенту Туркменистана

Тегеран, 14 января, ИРНА - Новый посол Исламской Республики Иран в Туркменистане Голам Аббас Арбабхалес вручил свои верительные грамоты президенту Туркменистана в начале его миссии в этой стране во вторник.

Голам Аббас Арбабхалис  на встрече с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым вручил ему верительные грамоты.

Во встрече также принял участие министр иностранных дел Туркменистана и были изучены важные двусторонние, региональные и международные вопросы.

Чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Туркменистане во вторник, 7 января официально начал свою миссию в республике Туркменистан, сменив на должности посла Ирана Мохаммада Ахмади, представлявшего интересы своей страны с 2016 года.

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