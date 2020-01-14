Он отметил, что армия и Вооруженные силы под руководством Лидера до последнего вздоха пытаются для независимости, безопасности и благосостояния иранского народа.
"Иран готов представить услуги различным рейсам", заявил он на заседании командиров штаба армии.
По его словам, враг получил от Ирана пощечину, и теперь выход США из региона превратился в общее требование.
В ответ на распространённые слухи в соцсетях об отмене европейских рейсов в Иран, авиакомпания Iran Air в понедельник объявила о продолжении выполнения рейсов во Франкфурт, Гамбург, Лондон, Амстердам, Париж, Милан, Вену и Кёльн.
10 января шведское транспортное агентство приостановило разрешение на прямые рейсы между Швецией и Ираном авиакомпании Iran Air из соображений безопасности.
Тегеран, 14 января, ИРНА – Сегодня небо Ирана для всех рейсов стало безопаснее, чем раньше. Об этом заявил главнокомандующий иранской армией Абдулрахим Мусави во вторник.
Он отметил, что армия и Вооруженные силы под руководством Лидера до последнего вздоха пытаются для независимости, безопасности и благосостояния иранского народа.
-
Эксперты ИКАО отправятся в Иран для расследования крушения украинского самолета под Тегераном
Тегеран, 14 января, ИРНА - Международная организация гражданской авиации (ИКАО) сообщила, что…
-
Иностранные компании приняли участие в Международной архитектурной выставке в Тегеране
Тегеран, 14 января, ИРНА - В Тегеране проходит 10-я Международная выставка архитектуры, интерьера…
-
Новый посол Ирана вручил верительные грамоты президенту Туркменистана
Тегеран, 14 января, ИРНА - Новый посол Исламской Республики Иран в Туркменистане Голам Аббас…
-
Небо Ирана сегодня стало безопаснее: главнокомандующий иранской армией
Тегеран, 14 января, ИРНА – Сегодня небо Ирана для всех рейсов стало безопаснее, чем раньше.…
-
Произошло наводнение в районах иранского Систана и Белуджистана
Тегеран, 14 января, ИРНА - Наводнение произошло в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке…
-
Китай вновь выступил против санкций США в отношении Ирана
Пекин, 14 января, ИРНА - Китай вновь выступил против односторонних санкций США в отношении…
-
Рухани заявил о формировании суда для расследования причин крушения украинского самолета под Тегераном
Тегеран, 14 января, ИРНА – Судебная власть должна формировать специальный суд с участием верховней…
-
Постпред Ирана и генеральный директор МАГАТЭ обсудили СВПД в Вене
Лондон, 14 января, ИРНА – Постпред и посол ИРИ при международных организациях в Вене Казем…
-
Armenia Airways возобновит регулярные рейсы Ереван-Тегеран-Ереван с 14 января
Тегеран, 14 января, ИРНА – Как сообщило посольство Ирана в Ереване Armenia Airways возобновит…
-
Зариф: Британия слепо участвует в американской террористической авантюре
Тегеран, 14 января, ИРНА - Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал европейцев…
Your Comment