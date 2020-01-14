14 янв. 2020 г., 13:09
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News Code: 83633726
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Небо Ирана сегодня безопаснее, чем раньше: главнокомандующий иранской армией

Небо Ирана сегодня безопаснее, чем раньше: главнокомандующий иранской армией

Тегеран, 14 января, ИРНА – Сегодня небо Ирана для всех рейсов безопаснее, чем раньше. Об этом заявил главнокомандующий иранской армией Абдулрахим Мусави во вторник.

Он отметил, что армия и Вооруженные силы под руководством Лидера до последнего вздоха пытаются для независимости, безопасности и благосостояния иранского народа.
"Иран готов представить услуги различным рейсам", заявил он на заседании командиров штаба армии.
По его словам, враг получил от Ирана пощечину, и теперь выход США из региона превратился в общее требование.  
В ответ на распространённые слухи в соцсетях об отмене европейских рейсов в Иран, авиакомпания Iran Air в понедельник объявила о продолжении выполнения рейсов во Франкфурт, Гамбург, Лондон, Амстердам, Париж, Милан, Вену и Кёльн.
10 января шведское транспортное агентство приостановило разрешение на прямые рейсы между Швецией и Ираном авиакомпании Iran Air из соображений безопасности.

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