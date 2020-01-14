Произошло наводнение в районах иранского Систана и Белуджистана

Количество осадков в провинции за последние два дня, согласно оценкам, превышает годовое количество осадков, и, согласно сообщениям, не менее 500 деревень и 14 городов в провинции пострадали от наводнений и проблем, в результате которых было повреждено более 20 000 жилых единиц.

в сообщениях чиновников говорится о гибели трех человек и нанесен серьезный ущерб сельскохозяйственным угодьям, средствам связи и телекоммуникации, а также сельским дорогам.

Спикер парламента Ирана Али Лариджани и министр энергетики Реза Ардаканиян, а также министр информации и технологий Мохаммад Джавад Азари Джахроми прибыли во вторник в Систан и Белуджистан, чтобы посетить пострадавшие от наводнения районы.

После наводнения Верховный лидер революции аятолла Али Хаменеи вчера призвал правительственных чиновников и местные группы помочь пострадавшим от наводнения.

Сильный дождь на юго-востоке страны начался в четверг вечером, когда в провинции в течение 48 часов выпало 124 мм осадков (эквивалентно годовому количеству осадков) в провинции.

Тысячи гуманитарных работников помогают пострадавшим от наводнения в провинции.

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