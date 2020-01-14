14 янв. 2020 г., 12:35
Journalist ID: 2388
News Code: 83633636
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Китай вновь выступил против санкций США в отношении Ирана

Китай вновь выступил против санкций США в отношении Ирана

Пекин, 14 января, ИРНА - Китай вновь выступил против односторонних санкций США в отношении Исламской Республики Иран, назвав их нарушением международного права.

"Наша принципиальная позиция ясна. Мы выступаем против односторонних санкций. Мы считаем, что непреднамеренное применение санкций или угрозы санкций не решат никаких проблем. Мы считаем, что необходимо учитывать цели и принципы Устава ООН и основополагающие нормы, регулирующие международные отношения. Споры должны разрешаться мирным путем посредством диалога и переговоров", - отметил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Китай призывает все заинтересованные стороны вернуться в ядерную сделку и предпринять конкретные шаги для снижения напряженности на Ближнем Востоке и поддержки общего мира и стабильности в регионе", - указал он.

"Китай и Иран давно являются партнерами в рамках международного права, и это партнерство, которое являются оправданными и законными, не наносит ущерба интересам третьих сторон, и должно уважаться и защищаться", - добавил он.

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