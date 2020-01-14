Китай вновь выступил против санкций США в отношении Ирана

"Наша принципиальная позиция ясна. Мы выступаем против односторонних санкций. Мы считаем, что непреднамеренное применение санкций или угрозы санкций не решат никаких проблем. Мы считаем, что необходимо учитывать цели и принципы Устава ООН и основополагающие нормы, регулирующие международные отношения. Споры должны разрешаться мирным путем посредством диалога и переговоров", - отметил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Китай призывает все заинтересованные стороны вернуться в ядерную сделку и предпринять конкретные шаги для снижения напряженности на Ближнем Востоке и поддержки общего мира и стабильности в регионе", - указал он.

"Китай и Иран давно являются партнерами в рамках международного права, и это партнерство, которое являются оправданными и законными, не наносит ущерба интересам третьих сторон, и должно уважаться и защищаться", - добавил он.

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