14 янв. 2020 г., 11:35
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Рухани заявил о формировании суда для расследования причин крушения украинского самолета под Тегераном

Рухани заявил о формировании суда для расследования причин крушения украинского самолета под Тегераном

Тегеран, 14 января, ИРНА – Судебная власть должна формировать специальный суд с участием верховней судьей и десятки экспертов для расследования причин крушения украинского самолета под Тегераном. Об этом заявил во вторник президент Ирана Хасан Рухани.

"Это не обычное досье, весь мир будет следить за этим судом", заявил глава иранского правительства на местной церемонии в Тегеране.
Рухани пообещал семьям погибших в Иране и других странах изо всех сил следить за этим вопросом, указав на свои телефонные переговоры с лидерами стран, граждан которых погибли в авиакатастрофе украинского самолета в Иране.
"Сразу после того, как мне стало ясно, что произошла очень болезненная и непростительная ошибка в авиакатастрофе украинского самолета, я немедленно поручил властям сообщить людям об этом", заключил он.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" 8 января потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа. 
Он отметил, что политические и консульские миссии Исламской Республики Иран следят за потребностями семей погибших.
В субботу генеральный штаб Вооруженных сил Ирана сообщил, что украинский самолет, потерпевший крушение в среду под Тегераном, был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО. В заявлении говорится, что военные приняли самолет за вражескую цель, ожидая возможных нападений со стороны США.

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