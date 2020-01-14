Рухани заявил о формировании суда для расследования причин крушения украинского самолета под Тегераном

"Это не обычное досье, весь мир будет следить за этим судом", заявил глава иранского правительства на местной церемонии в Тегеране.

Рухани пообещал семьям погибших в Иране и других странах изо всех сил следить за этим вопросом, указав на свои телефонные переговоры с лидерами стран, граждан которых погибли в авиакатастрофе украинского самолета в Иране.

"Сразу после того, как мне стало ясно, что произошла очень болезненная и непростительная ошибка в авиакатастрофе украинского самолета, я немедленно поручил властям сообщить людям об этом", заключил он.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" 8 января потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

Он отметил, что политические и консульские миссии Исламской Республики Иран следят за потребностями семей погибших.

В субботу генеральный штаб Вооруженных сил Ирана сообщил, что украинский самолет, потерпевший крушение в среду под Тегераном, был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО. В заявлении говорится, что военные приняли самолет за вражескую цель, ожидая возможных нападений со стороны США.

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