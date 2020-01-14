Постпред Ирана и генеральный директор МАГАТЭ обсудили СВПД в Вене

Взаимодействия и отношения Ирана и МАГАТЭ в 2020 году также были обсуждены на этой встрече.

Встреча состоялась в то время, когда Иран попытался сохранять ядерное соглашение 2015 года несмотря на односторонний выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Поскольку страны евротройки не смогли обеспечивать интересы Ирана по ядерной сделке через 2 года, Иран начал план сокращения своих обязательств в рамках СВПД.

5 января правительство Ирана объявило об отказе от последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг. Тегеран также отметил, что он продолжит сотрудничать с МАГАТЭ, и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций против страны и извлечения выгоды от СВПД.

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