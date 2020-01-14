Armenia Airways возобновит регулярные рейсы Ереван-Тегеран-Ереван с 14 января

При этом сегодня Armenia Airways возобновит регулярные рейсы Ереван-Тегеран-Ереван.

Ранее некоторые медународные авиакомпании отменили свои рейсы в Тегеран из-за крушения украинского самолета под Тегераном ракетой ПВО КСИР.

На прошлой неделе в среду утром недалеко от тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни разбился лайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс из Тегерана в Киев. На борту находились 177 человек - 168 пассажиров и девять членов экипажа из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана. Все они погибли.

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