14 янв. 2020 г., 10:28
Journalist ID: 2388
News Code: 83633336
0 Persons

Зариф: Британия слепо участвует в американской террористической авантюре

Зариф: Британия слепо участвует в американской террористической авантюре

Тегеран, 14 января, ИРНА - Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал европейцев выполнять свои обязательства вместо того, чтобы следить за Вашингтоном, заявив, что Британия слепо вовлечена в американскую террористическую авантюру.

"Дипломатический провал? Великобритания как попугай следует за американской политикой и слепо участвует в его террористической авантюре в регионе", - написал Зариф в Twitter.

"В последний раз, когда Великобритания была вовлечена в скандал США, было в войне в Ираке. Каков был результат? Чтобы внести изменения, надо встать на почетный путь: погасить долг перед иранцами по распоряжению суда", - указал он.

"В течение 20 месяцев группа из трех европейских стран (E3) – вслед за британской политикой – молчали перед США. Это не принесет им  ничего", - добавил он.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472

Your Comment

You are replying to: .
4 + 0 =