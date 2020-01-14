Зариф: Британия слепо участвует в американской террористической авантюре

"Дипломатический провал? Великобритания как попугай следует за американской политикой и слепо участвует в его террористической авантюре в регионе", - написал Зариф в Twitter.

"В последний раз, когда Великобритания была вовлечена в скандал США, было в войне в Ираке. Каков был результат? Чтобы внести изменения, надо встать на почетный путь: погасить долг перед иранцами по распоряжению суда", - указал он.

"В течение 20 месяцев группа из трех европейских стран (E3) – вслед за британской политикой – молчали перед США. Это не принесет им ничего", - добавил он.

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