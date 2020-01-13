МИД решительно осудил участие британского посла в митинге в Тегеране

"Министерство иностранных дел Ирана в очередной раз обсуждает неприменимые заявления премьер-министра и министров иностранных дел и обороны британского режима в отношении убийства президентом США Дональдом Трампом генерала Касема Сулеймани, Абу Махди аль-Мохандеса и их соратников, и считает эти заявления однозначно участия Великобритании в этом теракте", говорится в заявлении.

В нем отмечается, что участие британского посла во внутреннем собрании рассматривается как открытое вмешательство во внутренние дела страны и противоречит положениям Венской конвенции о дипломатических отношениях.

МИД Ирана также осудил угрозы главы МДИ Великобритании о введении дополнительных санкций против Тегерана. " Ясно, что британский режим продолжает питать антииранские иллюзии на основании опасного просчета и стремится усилить напряженность в регионе и в его отношениях с Ираном".

Внешнеполитическое ведомства Ирана призвало к немедленному прекращению любых интервенционистских и провокационных действий со стороны британского посольства в Тегеране и предупредив о последствиях повторения подобных действий.

Напомним, что в воскресенье посол Великобритании в Иране был вызван в МИД из-за участия в несанкционированном митинге в Тегеране в субботу.

По данным иранского МИД, причиной задержания правоохранительными органами британского посла стало его участие в субботу акции протеста студентов в тегеранском Технологическом университете.

В связи с этим, британский посол был вызван и в МИД, которому был выражен решительный протест за участие в незаконном собрании в Тегеране.

В МИД напомнили Макэйру, что присутствие иностранного посла на незаконных собраниях никак не соответствует его обязанностями в качестве политического представителя другой страны.

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