13 янв. 2020 г., 23:03
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News Code: 83632959
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Президент Сирии посмертно наградил Сулеймани орденом почета

Президент Сирии посмертно наградил Сулеймани орденом почета

Тегеран, 13 января. ИРНА — Президент Сирии Башар Асад посмертно наградил бывшего командующего спецподразделением "Кудс" КСИР генерала Касема Сулеймани, убитого в результате теракта США в Багдаде орденом почета.

Отметим, что в понедельник в Тегеране состоялась встреча министра обороны Ирана Амира Хамтами с сирийским коллегой Али Абдуллой Аюбом. Министр обороны САР в ходе встречи передал Хатами орден "Героя" Сирии. 
"Если бы не усилия генерала Сулеймани и его соратников, террористическое группировка ДАИШ (ИГИЛ) доминировала бы над миром с Европы до Азии и Америки. Европа, Азия и Америка сегодня находятся в безопасности благодаря его самоотверженности", сказал Хатами.
Хатами добавил, что генерал Сулеймани боролся за мир, отметив, что его сила и вера были сдерживающим фактором против гегемонии западных держав и сионистского режима.
По словам главы минобороны Ирана, убив Сулеймани, США совершили стратегический просчет, который привел к увеличению расходов присутствия военных сил США в регионе.
Генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной США близ аэропорта в Багдаде.
Силы КСИР в ночь на 8 января нанесли ракетные удары по американским базам в Ираке в ответ на убийство в Багдаде генерала Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположены военные силы США.
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