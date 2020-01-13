13 янв. 2020 г., 22:52
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News Code: 83632954
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Хатами: ошибка Трампа привела к увеличению расходов США в регионе

Хатами: ошибка Трампа привела к увеличению расходов США в регионе

Тегеран, 13 января. ИРНА —Идея о том, что убийство генерала Касема Сулеймани остановит поток сопротивления, была ошибкой президента США Дональда Трампа, которая увеличила расходы присутствия военных сил США в регионе.


Об этом в понедельник в Тегеране заявил министр обороны Ирана Амир Хамтами на встрече с сирийским коллегой Али Абдуллой Аюбом.
"Если бы не усилия генерала Сулеймани и его соратников, террористическое группировка ДАИШ (ИГИЛ) доминировала бы над миром с Европы до Азии и Америки. Европа, Азия и Америка сегодня находятся в безопасности благодаря его самоотверженности", сказал Хатами.
Хатами добавил, что генерал Сулеймани боролся за мир, отметив, что его сила и вера были сдерживающим фактором против гегемонии западных держав и сионистского режима.
По словам главы минобороны Ирана, убив Сулеймани, США совершили стратегический просчет, который привел к увеличению расходов присутствия военных сил США в регионе.
Генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной США близ аэропорта в Багдаде.
Силы КСИР в ночь на 8 января нанесли ракетные удары по американским базам в Ираке в ответ на убийство в Багдаде генерала Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположены военные силы США.
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