Хатами: ошибка Трампа привела к увеличению расходов США в регионе



Об этом в понедельник в Тегеране заявил министр обороны Ирана Амир Хамтами на встрече с сирийским коллегой Али Абдуллой Аюбом.

"Если бы не усилия генерала Сулеймани и его соратников, террористическое группировка ДАИШ (ИГИЛ) доминировала бы над миром с Европы до Азии и Америки. Европа, Азия и Америка сегодня находятся в безопасности благодаря его самоотверженности", сказал Хатами.

Хатами добавил, что генерал Сулеймани боролся за мир, отметив, что его сила и вера были сдерживающим фактором против гегемонии западных держав и сионистского режима.

По словам главы минобороны Ирана, убив Сулеймани, США совершили стратегический просчет, который привел к увеличению расходов присутствия военных сил США в регионе.

Генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной США близ аэропорта в Багдаде.

Силы КСИР в ночь на 8 января нанесли ракетные удары по американским базам в Ираке в ответ на убийство в Багдаде генерала Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположены военные силы США.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409