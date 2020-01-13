Объём экспорта из Ирана в страны ЕАЭС за 9 месяцев вырос на 216%

"Объем экспорта товаров из Ирана в государства ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия) за 9 месяцев составил $783 млн, увеличившись на 216% по сравнению с тем же периодом прошлого года", сказал он.

Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами было подписано в Астане 17 мая 2018 года, оно устанавливает основные правила торговли между ЕАЭС и Ираном, максимально приближённые к правилам Всемирной торговой организации (ВТО). Соглашение вступило в силу 27 октября 2019 года.

Ранее министр энергетики Ирана Реза Ардаканиан, заявил, что Иран рассчитывает в течение трех лет заключить бессрочное соглашение о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом.

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