13 янв. 2020 г., 18:48
Journalist ID: 2177
News Code: 83632789
0 Persons

Объём экспорта из Ирана в страны ЕАЭС за 9 месяцев вырос на 216%

Объём экспорта из Ирана в страны ЕАЭС за 9 месяцев вырос на 216%

Шираз, 13 января. ИРНА — Объем экспорта из Иран в страны-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за 9 месяцев текущего иранского календарного года (с 21 марта по 21 декабря 2019 года) увеличился на 216%. Об этом заявил в понедельник начальник Департамента международного сотрудничества Таможенной администрации Исламской Республики Иран Хоссейн Кахаки.

"Объем экспорта товаров из Ирана в государства ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия) за 9 месяцев составил $783 млн, увеличившись на 216% по сравнению с тем же периодом прошлого года", сказал он.

Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами было подписано в Астане 17 мая 2018 года, оно устанавливает основные правила торговли между ЕАЭС и Ираном, максимально приближённые к правилам Всемирной торговой организации (ВТО). Соглашение вступило в силу 27 октября 2019 года.

Ранее министр энергетики Ирана Реза Ардаканиан, заявил, что Иран рассчитывает в течение трех лет заключить бессрочное соглашение о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом.

Следите за нами в Twitter @irnarussian
9409

Your Comment

You are replying to: .
2 + 10 =