13 янв. 2020 г., 15:50
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News Code: 83632572
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Экспорт 21 тысяча тонн морепродуктов из иранского Бушера за 9 месяцев

Экспорт 21 тысяча тонн морепродуктов из иранского Бушера за 9 месяцев

Бушер, 13 января, ИРНА – 21 тысяча тонн морепродуктов, включая рыбы и креветки, из иранского города Бушер было экспортировано за первые 9 месяцев иранского 1398 года. Об этом сообщил генеральный директор ветеринарной службы провинции Бушер Мортеза Бахрани.

"21 тысяча тонн морепродуктов состоит из 15 тыс. тонн культивируемой креветки (13 тыс. 500 тонн, замороженной и 1500 тонн. Свежей креветки) и несъедобные рыбы", заявил он.
По его словам, морепродукты из Ирана экспортируются в Австрию, Великобританию, Италию, Бельгию, ОАЭ, Катар, Оман, Кувейт, Таиланд, Вьетнам, Гонконг, Малайзия, Китай, Шри-Ланка, Южная Корея, Тайвань, Пакистан и Ливан.

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