Экспорт 21 тысяча тонн морепродуктов из иранского Бушера за 9 месяцев

"21 тысяча тонн морепродуктов состоит из 15 тыс. тонн культивируемой креветки (13 тыс. 500 тонн, замороженной и 1500 тонн. Свежей креветки) и несъедобные рыбы", заявил он.

По его словам, морепродукты из Ирана экспортируются в Австрию, Великобританию, Италию, Бельгию, ОАЭ, Катар, Оман, Кувейт, Таиланд, Вьетнам, Гонконг, Малайзия, Китай, Шри-Ланка, Южная Корея, Тайвань, Пакистан и Ливан.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9392