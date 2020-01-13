Рухани выразил надежду на расширение всеобщих связей между Тегераном и Маскатом

Рухани в своей поздравительной телеграмме выразил надежду на расширение двусторонних всеобщих связей больше, чем раньше.

"Отношения между Ираном и Оманом при султане Кабусе основаны на взаимном доверии", отмечается в телеграмме иранского президента.

Новый султан Омана Хейсам бен Тарик Аль Саид представлен новым султаном Омана. Он пообещал продолжить миролюбивую политику его предшественника, покойного султана Кабуса, который руководил Оманом на протяжении полувека.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9392