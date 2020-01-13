13 янв. 2020 г., 14:48
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Выход США из региона – это настоящая месть: Иран

Выход США из региона – это настоящая месть: Иран

Тегеран, 13 января, ИРНА – Настоящая месть за преступные действия США в регионе, в основном за убийство генерала Гасема Сулеймани, является выходом американских военных из региона. Об этом заявил в понедельник первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири.

"Неуместные вмешательства западных стран, в частности США, привели к опасности и нестабильности региона", заявил вице-президент Ирана на заседании высокопоставленных делегаций Ирана и Сирии.
По его словам, США совершили громкие преступления в регионе, в частности в Ираке и Сирии, создав террористические группировки, как ДАИШ (ИГИЛ).
"Исламская Республика Иран остается на стороне правительства и народа Сирии", отметил Джахангири добавив, что Иран поддерживает территориальную целостность и суверенитет Сирии для установления стабильности и мира. Он также выразил надежду на разрешение кризиса в Идлибе.
Иранский вице-президент выразил интерес Тегерана к расширению экономического взаимодействия с Дамаском.
Генерал Сулеймани был символом борьбы для региона и Движения сопротивления
Премьер-министр Сирии Имад Хамис назвал убийство генерала Сулеймани примером заговоров США в регионе.
Глава МИД Сирии Валид Муаллем на этом заседании заявил, что США при администрации Дональда Трампа принял стратегию "Скрытая война".
Политическая делегация Сирии во главе с премьер-министром страны Имадом Хамисом в понедельник утром прибыл с визитом в Тегеран.

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