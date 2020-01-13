Выход США из региона – это настоящая месть: Иран

"Неуместные вмешательства западных стран, в частности США, привели к опасности и нестабильности региона", заявил вице-президент Ирана на заседании высокопоставленных делегаций Ирана и Сирии.

По его словам, США совершили громкие преступления в регионе, в частности в Ираке и Сирии, создав террористические группировки, как ДАИШ (ИГИЛ).

"Исламская Республика Иран остается на стороне правительства и народа Сирии", отметил Джахангири добавив, что Иран поддерживает территориальную целостность и суверенитет Сирии для установления стабильности и мира. Он также выразил надежду на разрешение кризиса в Идлибе.

Иранский вице-президент выразил интерес Тегерана к расширению экономического взаимодействия с Дамаском.

Генерал Сулеймани был символом борьбы для региона и Движения сопротивления

Премьер-министр Сирии Имад Хамис назвал убийство генерала Сулеймани примером заговоров США в регионе.

Глава МИД Сирии Валид Муаллем на этом заседании заявил, что США при администрации Дональда Трампа принял стратегию "Скрытая война".

Политическая делегация Сирии во главе с премьер-министром страны Имадом Хамисом в понедельник утром прибыл с визитом в Тегеран.

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