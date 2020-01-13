Авиакомпания Iran Air сообщила о возобновлении прямых рейсов в европейские города

"Iran Air ждет разрешения на прямые рейсы в Стокгольм и Гётеборг, но уже возобновлены остальные авиарейсы в европейские города", говорится в заявлении крупнейшей авиакомпании Ирана.

Как отмечается в заявлении, авиарейсы из Ирана идут по графику.

В ответ на распространённые слухи в соцсетях об отмене европейских рейсов в Иран, авиакомпания Iran Air объявила о продолжении выполнения рейсов во Франкфурт, Гамбург, Лондон, Амстердам, Париж, Милан, Вену и Кёльн.

3 дня назад шведское транспортное агентство приостановило разрешение на прямые рейсы между Швецией и Ираном авиакомпании Iran Air из соображений безопасности.

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