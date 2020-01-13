Иранские исследователи произвели лекарство от БАС

Боковой ами׳отрофический склероз (БАС; также известен как болезнь моторных нейронов, мотонейронная болезнь, болезнь Шарко, в англоязычных странах — болезнь Лу Герига — прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних (моторная кора головного мозга), так и нижних (передние рога спинного мозга и ядра черепных нервов) двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц.

На международном уровне показатели заболеваемости боковым амиотрофическим склерозом (amyotrophic lateral sclerosis, ALS) или заболеванием двигательных нейронов (motor neurone disease, MND) по всему миру оцениваются в диапазоне от 0,86 до 2,5 на 100 тысяч человек в год, то есть БАС является редким заболеванием.

Раньше этот препарат импортировали из Японии, и две тысячи человек с этой болезнью в Иране должны были получать лекарство таким образом.

До того, как отечественные исследователи произвели препарат, пациенты тратили около 16 000 долларов в год на его приобретение.

По словам Саттари, иранские исследователи также участвуют в производстве вакцин для людей, животных и птицы.

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