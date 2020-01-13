22 процента производства науки в исламском мире приходит на долю Ирана

"Со всеми проблемами, низкими бюджетами и санкциями мы увидели рост статей, причем 30 процентов всех статей в регионе Ближнего Востока и Северной Африки приходят на долю Ирана Ираном", отметил он.
"В фармацевтике мы смогли войти в число семи ведущих стран по цитированию, и мы стали выше некоторых европейских стран", - добавил он.
"Мы смогли получить доступ к новейшим лекарствам в мире и по очень низкой цене в аптеках страны с помощью фармацевтической группы страны", - продолжил он.
"В 2019 году мы заняли 15-е место в мире, и наш рейтинг улучшился на одну позицию", - заключил он.
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