13 янв. 2020 г., 14:08
Journalist ID: 2388
News Code: 83632379
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22 процента производства науки в исламском мире приходит на долю Ирана

22 процента производства науки в исламском мире приходит на долю Ирана

Тегеран, 13 января, ИРНА - Заместитель директора по исследованиям и технологиям Министерства здравоохранения и медицинского образования Реза Малекзаде, ссылаясь на научный статус Ирана среди исламских стран в последние годы, сказал, что 22 процента производства науки всех исламских стран приходит на долю Ирана.

"Со всеми проблемами, низкими бюджетами и санкциями мы увидели рост статей, причем 30 процентов всех статей в регионе Ближнего Востока и Северной Африки приходят на долю Ирана Ираном", отметил он.

"В фармацевтике мы смогли войти в число семи ведущих стран по цитированию, и мы стали выше некоторых европейских стран", - добавил он.

"Мы смогли получить доступ к новейшим лекарствам в мире и по очень низкой цене в аптеках страны с помощью фармацевтической группы страны", - продолжил он.

"В 2019 году мы заняли 15-е место в мире, и наш рейтинг улучшился на одну позицию", - заключил он.

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