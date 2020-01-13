13 янв. 2020 г., 14:08
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News Code: 83632379
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22 % наукоёмкого производства в исламском мире приходится на долю Ирана

22 % наукоёмкого производства в исламском мире приходится на долю Ирана

Тегеран, 13 января, ИРНА - Заместитель директора по исследованиям и технологиям Министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Реза Малекзаде сослался на научный статус Ирана среди исламских стран в последние годы, и сказал, что 22 % наукоёмкого производства среди всех исламских стран приходится на долю Ирана.

"Со всеми проблемами, низким бюджетом и санкциями мы стали свидетелями увеличения количества научных статей, причём 30 % таких статей в регионе Ближнего Востока и Северной Африки приходится на долю Ирана", отметил он.

"В фармацевтике мы смогли войти в число 7 ведущих стран с точки зрения научного цитирования, и  даже поднялись выше некоторых европейских стран", - добавил он.

"Мы смогли получить доступ к новейшим мировым лекарствам по очень низкой цене в аптеках страны с помощью фармацевтической группы страны", - продолжил он.

"В 2019 году мы заняли 15-е место в мире: наш рейтинг улучшился на одну позицию", - заключил он.

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