13 янв. 2020 г., 14:05
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News Code: 83632375
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Зариф подписал мемориальную книгу в память бывшего Султана Омана

Зариф подписал мемориальную книгу в память бывшего Султана Омана

Тегеран, 13 января, ИРНА - Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подписал мемориальную книгу в память Султана Омана Султан Омана Кабуса бин Саида аль Бу Саида в посольстве Омана в Тегеране.

Министр иностранных дел Ирана подписал мемориальную книгу в память Султана Омана Султан Омана Кабуса бин Саида аль Бу Саида в посольстве Омана в Тегеране.

Зариф также в Twitter выразил соболезнования в связи со смертью Султана Омана на арабском языке, назвав его потерей для региона.

Султан Омана Кабус бин Саид аль Бу Саид, старейший лидер в арабском мире, скончался в возрасте 79 лет.

В 1970 году султан при британской поддержке сверг своего отца в рамках бескровного переворота, и развернул страну в сторону быстрого развития экономики, используя огромные запасы нефти.

Он считался популярным лидером, хотя и был абсолютным монархом, при котором подавлялась любая оппозиция.

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