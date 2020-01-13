Зариф подписал мемориальную книгу в память бывшего Султана Омана

Министр иностранных дел Ирана подписал мемориальную книгу в память Султана Омана Султан Омана Кабуса бин Саида аль Бу Саида в посольстве Омана в Тегеране.

Зариф также в Twitter выразил соболезнования в связи со смертью Султана Омана на арабском языке, назвав его потерей для региона.

Султан Омана Кабус бин Саид аль Бу Саид, старейший лидер в арабском мире, скончался в возрасте 79 лет.

В 1970 году султан при британской поддержке сверг своего отца в рамках бескровного переворота, и развернул страну в сторону быстрого развития экономики, используя огромные запасы нефти.

Он считался популярным лидером, хотя и был абсолютным монархом, при котором подавлялась любая оппозиция.

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