13 янв. 2020 г., 12:00
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Военное присутствие США привело к напряженности региона, заявил Рухани

Военное присутствие США привело к напряженности региона, заявил Рухани

Тегеран, 13 января, ИРНА - Военное присутствие США привело к напряженности региона и гнева народов. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани в телефонном разговоре с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном в воскресенье.

Глава иранского правительства подчеркнул необходимость развития стабильности и безопасности в регионе, уважения суверенитета и территориальной целостности стран.
Рухани также выразил соболезнования в связи с гибелью ряда шведских граждан из-за авиакатастрофы украинского самолета в Тегеране, отметив, что расследование инцидента до окончательного результата продолжится.
"Мы должны попытаться предотвратить такие трагические события в любой точке мира", добавил он.
Рухани заявил, что проблемы региона должны разрешаться только региональными государствами и политическим путём.
Президент Ирана назвал ракетный удар на авиабазе США "Айн аль-Асад" законным актом для самообороны на основании 51-й статьи Устава Организации.
"США несут ответственность за последние события в регионе, и мы все должны осудить их преступления", отметил Рухани.
Премьер-министр Швеции также выразил соболезнования семьям иранских погибших в крушении украинского самолета. Он призвал Иран к прозрачному расследованию причин инцидента, выразив готовность Швеции к участию в расследовании.
Указав на эскалацию ситуации в регионе, Лёвен заявил, что все должны уважать суверенитет и территориальную целостность других стран.
"Швеция вместе прочих стран-членов ЕС выступает против эскалации ситуации в регионе, и приветствует развитие взаимодействия с Ираном", отметил он.

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