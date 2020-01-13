Военное присутствие США привело к напряженности региона, заявил Рухани

Глава иранского правительства подчеркнул необходимость развития стабильности и безопасности в регионе, уважения суверенитета и территориальной целостности стран.

Рухани также выразил соболезнования в связи с гибелью ряда шведских граждан из-за авиакатастрофы украинского самолета в Тегеране, отметив, что расследование инцидента до окончательного результата продолжится.

"Мы должны попытаться предотвратить такие трагические события в любой точке мира", добавил он.

Рухани заявил, что проблемы региона должны разрешаться только региональными государствами и политическим путём.

Президент Ирана назвал ракетный удар на авиабазе США "Айн аль-Асад" законным актом для самообороны на основании 51-й статьи Устава Организации.

"США несут ответственность за последние события в регионе, и мы все должны осудить их преступления", отметил Рухани.

Премьер-министр Швеции также выразил соболезнования семьям иранских погибших в крушении украинского самолета. Он призвал Иран к прозрачному расследованию причин инцидента, выразив готовность Швеции к участию в расследовании.

Указав на эскалацию ситуации в регионе, Лёвен заявил, что все должны уважать суверенитет и территориальную целостность других стран.

"Швеция вместе прочих стран-членов ЕС выступает против эскалации ситуации в регионе, и приветствует развитие взаимодействия с Ираном", отметил он.

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