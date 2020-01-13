Рухани: Нам всем нужно работать вместе, чтобы снизить напряжённость в регионе

"Мы считаем, что разногласия в исламской общине никому не принесут пользы, и полностью приветствуем усилия Пакистана по содействию миру и стабильности в регионе", - сказал он.

"Исламская Республика Иран, будучи полностью готовой защищать свои интересы, никогда не стремилась разжечь войну в регионе, поэтому авиаудар по военным базам США в Ираке был ответом на преступную деятельность США", - указал он.

"Отношения с Пакистаном очень важны для Ирана, мы придаём большое значение расширению наших отношений с Пакистаном, а народы двух стран всегда были вместе в трудные дни", - отметил он.

Шах Махмуд Куреши также подчеркнул, что Пакистан не позволит использовать свою территорию для угроз другим странам, особенно Ирану, добавив: "Пакистан считает себя сторонником мира и стабильности в Исламской Республике Иран и не хочет участвовать в никаком конфликте, который будет вреден для региона и особенно Ирана".

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