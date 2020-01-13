Рухани: Нам всем нужно работать вместе, чтобы снизить напряженность в регионе

"Мы считаем, что разногласия в исламской умме никому не приносят пользы, и мы полностью приветствуем усилия Пакистана по содействию миру и стабильности в регионе", - сказал он.

"Исламская Республика Иран, будучи полностью готовой защищать свои интересы, никогда не стремилась разжечь войну в регионе, поэтому авиаудар по военным базам США в Ираке было в ответ на преступную деятельность США", - указал он.

"Отношения с Пакистаном очень важны для Ирана, и мы придаем большое значение расширению наших отношений с Пакистаном, и народы двух стран всегда были вместе в трудные дни", - отметил он.

Шах Махмуд Куреши также подчеркнул, что Пакистан не позволяет использовать свою территорию, чтобы угрожать другим странам, особенно Ирану, добавив, что "Пакистан считает себя сторонником мира и стабильности для Исламской Республики Иран и не хочет участвовать в никоем конфликте, который вредно для региона и особенно Ирана".

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