12 янв. 2020 г., 23:05
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News Code: 83631495
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Сборная Ирана завоевала 6 медалей на Премьер-лиге Karate 1 в Чили

Сборная Ирана завоевала 6 медалей на Премьер-лиге Karate 1 в Чили

Тегеран, 12 января. ИРНА — Иранские каратисты завоевали 6 медалей (5 золотых и одну бронзовую) на Премьер-лиге Karate 1 в столице Чили Сантьяго.

Сегодня, 12 января, в городе Сантьяго завершился первый тур Премьер-лиги Karate 1 в 2020 году. Соревнования прошли с участием 466 каратистов из 65 стран мира.

Для мужской сборной Ирана золотые медали принесли Бахман Асгари (в весовой категории до 75 кг), Забихоллах Пуршиб (в весовой категории до 84 кг), Саджад Ганджзаде (в весовой категории свыше 84 кг). Единственную бронзу среди мужчин завоевал Салех Абазари в весовой категории свыше 84 кг.

Женская сборная Ирана завоевала два золота — Розита Алипур (в весовой категории до 61 кг) и Хамиде Аббасали (в весовой категории до 68 кг).

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