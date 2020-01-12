12 янв. 2020 г., 21:51
Journalist ID: 2388
News Code: 83631452
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Число иностранных туристов, посетивших иранский Мазандаран, вырос на 38 процентов

Число иностранных туристов, посетивших иранский Мазандаран, вырос на 38 процентов

Сари, 12 января, ИРНА - Заместитель начальника Департамента культурного наследия, туризма и ремесел Мазандаранской провинции на севере Ирана Мехран Хосейни сказал, что с января до конца декабря прошедшего года 106 тыс. иностранных туристов посетили Мазандаран, что на 38 процентов больше, чем в прошлом году.

Мехран Хосейни, сказав, что числе туристов, посетивших Мазандаран в прошлом году составил 77 тыс. человек, добавил, что в этом году в провинцию отправилось в общей сложности 106 тыс. 873 туриста.

 «Это число относится к тем, кто устроился в официальных помещениях, а если учитывать неофициальные регистрации, тогда статистика пребывания увеличится», - отметил он, указав на регистрацию 535 тыс. пребываний в помещениях провинции.

Заместитель министра туризма Мазандарана также сослался на рекордные 5 миллионов и 6000 ночевок в провинции в течение первых шести месяцев этого года, заявив: «За тот же период прошлого года у нас было около 7 миллионов зарегистрированных ночевок».

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