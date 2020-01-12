Причиной неподобающей ситуации в регионе являются коррумпированные США и их товарищи

Верховный лидер заявил, что в текущей ситуации страны региона должны находиться в более тесном контакте. "Текущая ситуация в регионе все больше и больше нуждается в укреплении связей между странами региона и не должна подвергаться внешнему влиянию. Исламская Республика Иран неоднократно заявляла, и президент (Хасан Рухани) также прямо заявлял, что Тегеран готов к более тесному сотрудничеству со странами региона", подчеркнул аятолла Хаменеи.

Аятолла Хаменеи назвал текущую ситуацию в регионе неподобающей, подчеркнув, что причиной этого являются коррумпированные США и их товарищи. При этом он отметил, что единственный способ справиться с этими — опираться на сотрудничество государств региона.

Лидер отметил хорошие политические отношения между Ираном и Катаром, заявив, что соответствует высокому уровню политических отношений. Уровень торгово-экономического сотрудничества между Ираном и Катаром не соответствует высокому уровню политических отношений.

"Конечно, некоторые, особенно те, кто приехал с другой стороны мира (США — ред.), не заинтересованы в расширении сотрудничества стран региона, но это не касается никого, и страны и нации в регионе больше не принимают такие подкрепления и вмешательства", сказал лидер.

Эмир Катара, в свою очередь, назвал ситуацию в регионе сложной, выразив полное согласие со словами аятоллой Хаменеи о расширении регионального сотрудничества. "Необходимо провести всеобъемлющие переговоры между странами региона", отметил он.

Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл в воскресенье с визитом Тегеран, где провел встречи с рядом официальных лиц, в том числе президентом Хасаном Руахни.

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