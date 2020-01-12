12 янв. 2020 г., 19:04
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News Code: 83631305
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Рухани: Катар может стать базой для укрепления межгосударственных отношений в экономической сфере

Рухани: Катар может стать базой для укрепления межгосударственных отношений в экономической сфере

Тегеран, 12 января. ИРНА — Катар, как дружеская братская страна может стать базой для укрепления двусторонних отношений в торгово-экономической и морской сферах. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани на пресс-конференции по итогам встречи с Эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Тегеране.

Президент Ирана выразил надежду на то, что нынешний визит Эмира Катара способствует дальнейшему развитию отношений между Тегераном и Дохой.

Рухани отметил высокий инвестиционный потенциал региона в сфере сельского хозяйства, промышленности и строительства гостиниц. "Предприниматели и частный сектор Катара могут принять участие в инвестировании перспективных проектов в Иране", указал он.

Рухани сообщил, что в рамках создания совместной межправительственной ирано-катарской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству пройдут выставки возможностей двух стран.

Иранский президент также принял приглашение эмира Катара посетить страну.

Эмир Катара прибыл в воскресенье с визитом в иранскую столицу Тегеран, где проведет встречи с рядом официальных лиц, в том числе Верховным лидером исламской революции аятоллой Али Хаменеи.

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