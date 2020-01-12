12 янв. 2020 г., 18:13
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News Code: 83631248
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Сборная Ирана по волейболу завоевала путевку на Олимпиаду-2020

Сборная Ирана по волейболу завоевала путевку на Олимпиаду-2020

Тегеран, 12 января. ИРНА — Мужская сборная России по волейболу одержала пятую победу в олимпийском квалификационном турнире в Китае.

Подопечные Игора Колаковича в финальном матче соревнований уверенно выиграли у команды Китая со счётом 3:0 (25:14, 25:22, 25:14).

Самым результативным игроком матча стал Мохаммад Мусави, принесший иранской команде 16 очков.

Таким образом, иранские волейболисты одержали победу в отборочном турнире и завоевали путёвку на Олимпийские игры – 2020 в Токио.

Континентальный отборочный турнир по волейболу среди мужчин, в котором разыгрывается одна лицензия на Олимпийские игры в Токио прошел с 7-го по 12-е января в Китае.

Сборная Ирана с успехом пройдя групповой этап (победив Китайскую Республику, Казахстан и Китай) одержала победу в полуфинале над командой Южной Кореи.

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