Сборная Ирана по волейболу завоевала путевку на Олимпиаду-2020

Подопечные Игора Колаковича в финальном матче соревнований уверенно выиграли у команды Китая со счётом 3:0 (25:14, 25:22, 25:14).

Самым результативным игроком матча стал Мохаммад Мусави, принесший иранской команде 16 очков.

Таким образом, иранские волейболисты одержали победу в отборочном турнире и завоевали путёвку на Олимпийские игры – 2020 в Токио.

Континентальный отборочный турнир по волейболу среди мужчин, в котором разыгрывается одна лицензия на Олимпийские игры в Токио прошел с 7-го по 12-е января в Китае.

Сборная Ирана с успехом пройдя групповой этап (победив Китайскую Республику, Казахстан и Китай) одержала победу в полуфинале над командой Южной Кореи.

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