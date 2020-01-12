Рухани: Иран остается на стороне Катара

Всем известно, что исторические отношения двух братских и дружеских стран основаны на принципах добрососедства и прагматичного сотрудничества", сказал президент. — В последние годы после того, как ряд стран ввели санкции против Катара Иран остался и в будущем остается на стороне этой страны".

По словам Рухани, в ходе сегодняшней встречи были приняты важные решения по дальнейшему укреплению сотрудничества между Ираном и Катаром. " Политические отношения между Ираном и Катаром находятся на отличном уровне. " У двух стран есть большой потенциал для развития экономического, научного и культурного сотрудничества", сказал он.

"Учитывая особое место Персидского и Оманского заливов в междунароном суоходстве, мы договорились продолжать взаимодействие по обеспечению безопасности судоходства в регионе", подчеркнул президент.

Эмир Катара прибыл в воскресенье с визитом в иранскую столицу Тегеран, где проведет встречи с рядом официальных лиц, в том числе Верховным лидером исламской революции аятоллой Али Хаменеи.

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