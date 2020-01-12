МИД вызвал посла Британии в связи с инцидентом в Тегеране

По данным иранского МИД, причиной задержания правоохранительными органами британского посла стало его участие в субботу акции протеста студентов в тегеранском Технологическом университете.
В связи с этим, британский посол был вызван и в МИД, которому был выражен решительный протест за участие в незаконном собрании в Тегеране.
В МИД напомнили Макэйру, что присутствие иностранного посла на незаконных собраниях никак не соответствует его обязанностями в качестве политического представителя другой страны.
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