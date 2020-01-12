12 янв. 2020 г., 15:55
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News Code: 83631051
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Иран сообщил об открытии «горячей линии» в связи с катастрофой украинского самолета

Иран сообщил об открытии «горячей линии» в связи с катастрофой украинского самолета

Тегеран, 12 января. ИРНА — Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что министерство иностранных дел открыло горячую линию для родственников и близких погибших в результате катастрофы в среду украинского самолета под Тегераном.

"В рамках конкретных мер по оказанию помощи семьям жертв трагической катастрофы с рейсом PS752 министерство иностранных дел открыло горячую линию. Она обслуживается 24/7. Номер: +98 21 61153009. Посольства также проинструктированы, чтобы содействовать оказанию помощи родственникам/друзьям погибших", написал Зариф на своей странице в Twiiter.

В субботу генеральный штаб Вооруженных сил Ирана в заявлении сообщил, что украинский самолет, потерпевший крушение в среду под Тегераном, был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф также сообщил, что причиной крушения украинского самолета, потерпевшего крушения в среду под Тегераном стал "человеческий фактор".

Кроме того, президент Ирана пообещал, что виновные в этой непростительной ошибке будут привлечены к ответственности. "Ответственные за эту непростительную ошибку будут привлечены к ответственности", сказал Рухани.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи также дал указание обнародовать результаты расследования катастрофы украинского самолета. "Как только верховного лидера проинформировали о катастрофической ошибке ПВО, он созвал экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности, чтобы изучить вопрос, подтвердив, что причины происшествия и результаты расследования будут опубликованы честно и прозрачно", говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте иранского лидера.

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