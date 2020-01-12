12 янв. 2020 г., 15:41
Journalist ID: 2390
News Code: 83631036
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Иранская актриса стала членом жюри кинофестиваля "Pune"

Иранская актриса стала членом жюри кинофестиваля "Pune"

Тегеран, 12 января, ИРНА – Иранская актриса Вишка Асайеш стала членом жюри 18-го международного кинофестиваля "Pune" в Индии.

Pune International Film Festival - международный кинофестиваль, который набирает все большую популярность в Индии. На фестиваль отбирают лучшие полнометражные работы начинающих и профессиональных кинематографистов со всего мира.
Асайеш рассудит фильмы в международном конкурсе кинофестиваля.
18-й международный кинофестиваль "Pune" проходит 9-16 января в Индии.

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