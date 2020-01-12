Иранская актриса стала членом жюри кинофестиваля "Pune"

Pune International Film Festival - международный кинофестиваль, который набирает все большую популярность в Индии. На фестиваль отбирают лучшие полнометражные работы начинающих и профессиональных кинематографистов со всего мира.

Асайеш рассудит фильмы в международном конкурсе кинофестиваля.

18-й международный кинофестиваль "Pune" проходит 9-16 января в Индии.

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