12 янв. 2020 г., 15:41
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News Code: 83631034
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Новый посол Ирана в Ашхабаде передал в МИД Туркменистана копии верительных грамот

Новый посол Ирана в Ашхабаде передал в МИД Туркменистана копии верительных грамот

Тегеран, 12 января. ИРНА — Назначенный посол Ирана в Ашхабаде Голам Аббас Арбаб Халес вручил министру иностранных дел Туркменистана Рашиду Мередову копии своих верительных грамот. Об этом говорится в сообщении иранской дипмиссии.

Чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Туркменистане во вторник, 7 января официально начал свою миссию в республике Туркменистан, сменив на должности посла Ирана Мохаммада Ахмади, представлявшего интересы своей страны с 2016 года.

Во время встречи глава МИД Туркменистана поздравил иранского посла в связи с назначением на высокий дипломатический пост и выразил надежду на дальнейшее укрепление двусторонних связей между Туркменистаном и Ираном.
Собеседники обсудили ключевые аспекты туркмено-иранского сотрудничества, включая транзитную сферу и культурно-гуманитарное взаимодействие между регионами двух государств-соседе.
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