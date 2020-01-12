12 янв. 2020 г., 15:30
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News Code: 83631021
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Экспорт яблок из Западного Азербайджана достиг 40 тыс. тонн за 9 месяцев

Экспорт яблок из Западного Азербайджана достиг 40 тыс. тонн за 9 месяцев

Урмия, 12 января, ИРНА – 40 тыс. тонн яблок из провинции Западный Азербайджан было экспортировано в соседние страны и страны Средней Азии за первые 9 месяцев иранского 1398 года (начался 21 марта 2019 года). Об этом сообщил глава иранской организации сельскохозяйственного джихада.

"Прогнозируется, что экспорт яблок из Ирана к концу этого года возрастет до 175 тыс. тонн", отметил Расул Джалили в воскресенье.
По его словам, 600 тонн. яблок из Ирана экспортируется в Ирак, Туркменистан, Пакистан и страны Средней Азии в день.
Западный Азербайджан – основной центр производства яблоки в Иране.

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