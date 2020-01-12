Экспорт яблок из Западного Азербайджана достиг 40 тыс. тонн за 9 месяцев

"Прогнозируется, что экспорт яблок из Ирана к концу этого года возрастет до 175 тыс. тонн", отметил Расул Джалили в воскресенье.

По его словам, 600 тонн. яблок из Ирана экспортируется в Ирак, Туркменистан, Пакистан и страны Средней Азии в день.

Западный Азербайджан – основной центр производства яблоки в Иране.