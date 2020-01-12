Иран участвовал в международной книжной ярмарке в Дохе

Институт культурных выставок Ирана в павильоне площадью 36 квадратных метров представляет 400 иранских книг в областях религии, академических наук и литературы.

Представление издательской индустрии Ирана и связанных с ним центров, программы по поддержки перевода и публикации иранских книг на мировые рынки, а также приглашение иностранных издателей для участия в Международной книжной ярмарке Тегерана входят в повестку дня института культурных выставок Ирана.

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