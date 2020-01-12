12 янв. 2020 г., 14:53
Journalist ID: 2390
News Code: 83630955
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Иран участвовал в международной книжной ярмарке в Дохе

Иран участвовал в международной книжной ярмарке в Дохе

Тегеран, 12 января, ИРНА – Исламская Республика Иран принял участие в 30-й международной книжной ярмарке в Дохе, которая пройдет до 18 января.

Институт культурных выставок Ирана в павильоне площадью 36 квадратных метров представляет 400 иранских книг в областях религии, академических наук и литературы.
Представление издательской индустрии Ирана и связанных с ним центров, программы по поддержки перевода и публикации иранских книг на мировые рынки, а также приглашение иностранных издателей для участия в Международной книжной ярмарке Тегерана входят в повестку дня института культурных выставок Ирана.

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