Иран вошел в число ведущих производителей нанотехнологий

По словам вице-президента по науке и технологиям Ирана за последние несколько лет активисты в области нанотехнологий ярко проявили себя, так что иранские исследователи опубликовали около 10 статей в этой области в 2001. С таким количеством статей мы заняли 57-е место в мире. Но усилия нанотехнологических активистов и технологов осуществились, и за короткий промежуток времени страна достигла четвертого места в мире.

Конечно, деятельность в области нанотехнологий в стране не ограничивается производством науки: в настоящее время в этой области действуют 220 компаний, основанных на знаниях, и в стране производится 610 продуктов на основе нанотехнологий.

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