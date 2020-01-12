12 янв. 2020 г., 14:00
Journalist ID: 2388
News Code: 83630857
0 Persons

Эмир Катара прибыл в Тегеран

Эмир Катара прибыл в Тегеран

Тегеран, 12 января, ИРНА - Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл в Тегеран несколько минут назад для официальной встречи с президентом Исламской Республики Иран.

Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл в Тегеран в воскресенье с официальным визитом и для беседы с высокопоставленными иранскими официальными лицами.

Хасан Рухани провел телефонный разговор с Эмиром Катара в четверг по поводу убтйства генерала Касима Сулеймани.

Стороны в четверг вечером, ссылаясь на широкие возможности Ирана и Катара, подчеркнули использовать все эти возможности для дальнейшего развития отношений Тегеран-Доха во всех областях.

Визит  Эмира Катара в Тегеран является его первой поездкой в Иран с момента его назначения на эту должность.

Министр иностранных дел Катара Мухаммад бин Абдул Рахман аль-Тани также встретился с министром иностранных дел, президентом и спикером иранского парламента во время визита в Тегеран 4 января, чтобы обсудить события в регионе.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472

Your Comment

You are replying to: .
1 + 9 =