Эмир Катара прибыл в Тегеран

Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл в Тегеран в воскресенье с официальным визитом и для беседы с высокопоставленными иранскими официальными лицами.

Хасан Рухани провел телефонный разговор с Эмиром Катара в четверг по поводу убтйства генерала Касима Сулеймани.

Стороны в четверг вечером, ссылаясь на широкие возможности Ирана и Катара, подчеркнули использовать все эти возможности для дальнейшего развития отношений Тегеран-Доха во всех областях.

Визит Эмира Катара в Тегеран является его первой поездкой в Иран с момента его назначения на эту должность.

Министр иностранных дел Катара Мухаммад бин Абдул Рахман аль-Тани также встретился с министром иностранных дел, президентом и спикером иранского парламента во время визита в Тегеран 4 января, чтобы обсудить события в регионе.

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