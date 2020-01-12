Любая агрессия со стороны США получит решительный и жесткий ответ Ирана

Иранский дипломат отметил, что в Тегеране никто не стремится начать войну первым, но любая агрессия со стороны Соединенных Штатов получит решительный и жесткий ответ.

– Американские военные убили генерала Сулеймани, обвинив его в причастности и организации атаки на посольство США в Багдаде. Как вы считаете, почему в Вашингтоне за события на территории Ирака ответственность возложили на высокопоставленного иранского военного?

– Генерал Касем Сулеймани воевал во многих регионах и противостоял ИГИЛ и Джебхат-ан-Нусра, как в Ираке, так и в Сирии. Эти террористические организации хотели дестабилизировать наш регион.

Народы и руководители стран региона признали роль генерала Сулеймани в предотвращении неизбежного падения Эрбиля и Багдада под натиском ИГИЛ. Попавшие впоследствии в плен члены ИГИЛ, говоря о причинах своего внезапного отступления из этого района, признались, что известие о присутствии генерала Сулеймани в этом районе привело к тому, что они запаниковали и потеряли боевой дух.

Человек с таким ярким послужным списком в борьбе с терроризмом был подвергнут террористической атаке со стороны США, которые претендуют на то, что борются с терроризмом.

Отвечая на ваш вопрос, должен отметить, что реальные причины такого действия связаны с трудным положением Трампа внутри страны и в том, что касается американского общественного мнения. Накануне Трампа хотели допросить в американском конгрессе, и это его пугало.

С другой стороны, его партнер Беньямин Нетаньяху также переживал, что может потерять свое кресло премьер-министра Израиля. Это решение они приняли сообща. Этот факт ясен и очевиден для политических партий в США, в том числе и демократов.

Примечательно, что за несколько дней до этого террористического акта Трамп объявил в интервью, что он не стремится к обострению напряженности и войне. Отмена визита Помпео в регион, в том числе в Беларусь, указывает на то, что план этого трусливого заговора уже был составлен, а официальные лица США утверждают, что этот шаг должен был предотвратить неминуемую угрозу.

Реакция на убийство генерала в регионе была очевидной. Народ Ирака в один голос призвал американских военных покинуть их страну. Парламент Ирака принял решение о том, что американские военные должны покинуть страну.

Этот призыв заключался в том, что безопасность в регионе может быть достигнута только странами региона, а американское военное присутствие в регионе приведет только к коррупции, смуте и хаосу.

– Трамп после убийства главы Аль-Кудс предостерег власти Ирана от актов возмездия и пригрозил ударом по 52 объектам на территории исламской республики. Почему в Тегеране пренебрегли угрозами американского президента и нанесли ответные ракетные удары по двум американским военным объектам в Ираке?

– Высокопоставленные лица в Иране, духовный лидер и военные заявили, что решение нанести ответный удар закономерно. Любая страна согласно 51-й статье Устава Организации Объединенных Наций может себя защищать в случае атаки другой страны. Наша страна в свою очередь защитила свою территориальную целостность, ответив на их удар.

Последние сообщения Трампа в Twitter показали, какой он трусливый и отчаянный человек, который не знает, что надо делать. Он отправляет одно непонятное сообщение за другим, потом его министры вынуждены говорить, что президент не это имел в виду. Например, он говорил, что нанесет удар по культурным объектам в Иране, а затем американские власти говорили, что имелось в виду другое.

Действия США нарушили все известные международные правила, а решение, принятое Ираном, на основании 51-й статьи Устава Организации Объединенных Наций, стало всего лишь ответным ударом. Это стало всего лишь пощечиной в сравнении с жесткой местью, о которой говорило руководство исламской республики.

Наши высокопоставленные лидеры заявили, что мы никогда не будем наносить удары по гражданским объектам, ответные действия будут предприняты только в отношении военных объектов. Вы видели, что удары были нанесены только по военным объектам США.

– Ситуация на Ближнем Востоке накаляется на глазах, учитывая роль региона в международной политике, все внимание сейчас сконцентрировано на том, как будет развиваться конфликт. Если предположить худший сценарий развития ситуации – американцы ударят по 52 объектам в Иране, готова ли к этому исламская республика и как будет отвечать на агрессию?

– Как я упоминал ранее, иранские власти подчеркивали, что мы никогда не начнем войну, но ответим на любую агрессию против нашей страны. Как вы можете видеть, после ракетного ответа Исламской Республики Иран на террористический акт США, американская сторона отступила от своих прежних угроз.

– Сейчас обсуждаются различные сценарии возможных действий иранских военных. Среди прочего обсуждается вероятная блокировка Ормузского пролива, что неизбежно ударит по экспорту нефти. Скажите, пожалуйста, рассматривают ли в Тегеране всерьез такие действия?

– Я не могу ответить на этот вопрос, потому что решение об этом принимают высшие должностные лица исламской республики. Разумеется, Исламская Республика Иран считает себя ответственной за мир и безопасность во всем регионе и выдвинула различные планы в рамках регионального сотрудничества в этой области.

Наверное, вы знаете, что в рамках недавней международной конференции в Тегеране под названием "Форум Тегеранского диалога" по инициативе министра иностранных дел Ирана различными экспертами обсуждался "Ормузский мирный план". Мы считаем, что безопасность и стабильность в регионе будут обеспечиваться только странами региона без вмешательства США.

















