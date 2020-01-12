12 янв. 2020 г., 11:15
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В Иране создана рабочая группа по консульским вопросам погибших в авиакатастрофе

В Иране создана рабочая группа по консульским вопросам погибших в авиакатастрофе

Тегеран, 12 января, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил о создании рабочей группы по консульским вопросам погибших в крушении украинского самолета в Тегеране.

"Создана специальная рабочая группа в министерстве иностранных дел Ирана по представлению необходимых услуг семьям погибших в трагической авиакатастрофе", заявил Мусави, вновь выразив соболезнования семьям погибших.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" 8 января потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа. 
Он отметил, что политические и консульские миссии Исламской Республики Иран следят за потребностями семей погибших.
В субботу генеральный штаб Вооруженных сил Ирана сообщил, что украинский самолет, потерпевший крушение в среду под Тегераном, был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО. В заявлении говорится, что военные приняли самолет за вражескую цель, ожидая возможных нападений со стороны США.
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