Иран окажет поддержку украинской экспертной группе до завершения расследования

"Сотрудничество иранских и украинских технических экспертов будет продолжаться до конца расследования катастрофы украинского самолета", заявил Рухани в субботу в ходе телефонного разговора с украинским коллегой.

Иранский президент также подчеркнул, что люди, виновные в происшествии, будут переданы судебным властям. "Судебные органы страны начнут работу на этом направлении в ближайшем времени", указал Рухани.

Кроме того, президент выразил соболезнования украинскому народу, родным и близким погибших авиакатастрофы.

Он также подчеркнул, что в ближайшее время он направит на Украину спецпредставителя. "В ближайшем будущем я направлю в вашу страну специального представителя, который официально выразит Украине сожаление иранского народа и правительства", сказал Рухани.

В субботу генеральный штаб Вооруженных сил Ирана в заявлении сообщил, что украинский самолет, потерпевший крушение в среду под Тегераном, был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф также сообщил, что причиной крушения украинского самолета, потерпевшего крушения в среду под Тегераном стал "человеческий фактор".

Кроме того, президент Ирана пообещал, что виновные в этой непростительной ошибке будут привлечены к ответственности. "Ответственные за эту непростительную ошибку будут привлечены к ответственности", сказал Рухани.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи также дал указание обнародовать результаты расследования катастрофы украинского самолета. "Как только верховного лидера проинформировали о катастрофической ошибке ПВО, он созвал экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности, чтобы изучить вопрос, подтвердив, что причины происшествия и результаты расследования будут опубликованы честно и прозрачно", говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте иранского лидера.

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