Рухани и Трюдо обсудили по телефону крушение украинского самолета под Тегераном

"Продуктивные расследования для установления причин происшествия были выполнены, и дальнейшие расследования проводятся быстро и точно для достижения окончательного результата", сказал Рухани, следует из сообщения, опубликованного на сайте иранского президента.

"Иран приветствует любое международное сотрудничество в рамках международных норм, которое сможет пролить свет на детали происшествия", добавил президент.

Трюдо, в свою очередь, заявил, что канадская сторона приветствует взаимодействие с Ираном для завершения расследования. "Я также надеюсь, что в ближайшем будущем мы сможем больше сотрудничать по вопросу безопасности в регионе", подчеркнул канадский премьер.

В субботу генеральный штаб Вооруженных сил Ирана в заявлении сообщил, что украинский самолет, потерпевший крушение в среду под Тегераном, был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф также сообщил, что причиной крушения украинского самолета, потерпевшего крушения в среду под Тегераном стал "человеческий фактор".

Кроме того, президент Ирана пообещал, что виновные в этой непростительной ошибке будут привлечены к ответственности. "Ответственные за эту непростительную ошибку будут привлечены к ответственности", сказал Рухани.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи также дал указание обнародовать результаты расследования катастрофы украинского самолета. "Как только верховного лидера проинформировали о катастрофической ошибке ПВО, он созвал экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности, чтобы изучить вопрос, подтвердив, что причины происшествия и результаты расследования будут опубликованы честно и транспарентно", говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте иранского лидера.

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