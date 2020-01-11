Президент UWW: Иран — Колыбель спортивной борьбы

Президент Объединённого мира борьбы сегодня провел встречу с министром спорта и молодёжной политики Ирана Масудом Солтанифаром и президентом Национального олимпийского комитета Исламской Республики Иран Резой Салехи Амири в Лозанне.

Он заявил, что спортивная борьба не имеет значения без Ирана, отметив, что Иран как колыбель развития многих видов спорта, и борьба, как вид спорта сыграл значительную роль в развитии этого вида спорта. При этом Лалович пожелал успехов всем иранским борцам на международной арене.

Напомним, что иранские борцы вольного стиля победили международный турнир «Кубок Тахти», прошедшем в иранском городе Керманшах. Борцы из Армении и России заняли второе и третье места, соответственно. Борьба проходила в 10 весовых категориях: 57-61-65-70-74-79-86-92-97-125 кг в течение 3 дней (8-10 января) в городе Керманшах на западе Ирана.

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