11 янв. 2020 г., 16:24
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News Code: 83629747
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Объем экспорта продукции малых и средних предприятий Ирана составляет $1,6 млрд. за 9 месяцев

Объем экспорта продукции малых и средних предприятий Ирана составляет $1,6 млрд. за 9 месяцев

Тегеран, 11 января, ИРНА - Объем экспорта продукции малых и средних предприятий Ирана составляет более $1,6 млрд. за первые 9 месяцев иранского 1398 года (начался 21 марта 2019 года). Об этом сообщил замглавы Организации малых промышленностей и индустриальных парков Ирана Асгар Мосахеб.


По его словам, продукты питания, бытовая техника, полимерные и пластиковые материалы, химикаты, ковры, кожа и сумки были экспортированы из Ирана.
Он отметил, что 72 консорциума экспорта работают в Иране.

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